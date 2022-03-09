بايدن: روسيا المسؤولة عن ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا

2022/03/09 | 15:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أسعار الوقود للمواطنين الأمريكيين سترتفع، مشيراً الى أن روسيا مسؤولة عن ارتفاع أسعار الوقود (في الولايات المتحدة).وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، ردًا على أسئلة الصحفيين، “سترتفع أسعار البنزين للأمريكيين العاديين بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الإدارة الأمريكية لا تستطيع فعل أي شيء في مثل هذا […]

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