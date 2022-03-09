الحرب في أوكرانيا وعلى ساحة العالم - محمد حسن خليل

2022/03/09 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسن_خليل المحتوياتمقدمة 1مسار نشأة العالم متعدد الأقطاب 2الصين 2روسيا 3الرد الروسي على التحدي 5الإدارة الأمريكية لمرحلة التراجع الاستراتيجي 6أوكرانيا والفاشية 7الرأسمالية والهيمنة والحروب 10خلاصة واستنتاجات 11مقدمةالحرب، أي حرب، هي مأساة إنسانية، وفي عصر الرأسمالية، أم الحروب خلال القرون الخمسة الأخيرة، وبزيادة ما تحمله التكنولوجيا المتقدمة في أساليب القتل وا ......





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