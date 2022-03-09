نجم عندليب الفرات يتعرض لإصابة بليغة في مباراة أمانة بغداد

2022/03/09 | 15:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرض لاعب فريق نفط الوسط عمر المنصوري، لإصابة بليغة في مباراة أمانة بغداد ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.وتعرض اللاعب المغربي عمر المنصوري لإصابة بليغة بذراعه الأيمن لاصطدامه بالسياج الداخلي للملعب نقل على إثرها إلى المستشفى.ويلعب “عندليب الفرات” أمام أمانة بغداد ضمن منافسات الجولة 25 من دوري الكرة الممتاز.ويلعب المنصوري […]

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