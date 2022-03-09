لوحة صخرية قديمة تثير الجدل.. هل تظهر فيها حيوانات عملاقة منقرضة من العصر الجليدي؟

2022/03/09 | 15:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أكثر من 12 ألف عام، كانت أمريكا الجنوبية تعج بمجموعة مذهلة من وحوش العصر الجليدي، من حيوانات الكسلان الأرضية العملاقة، والحيوانات آكلات الأعشاب العملاقة، والحيوانات الشبيهة بالغزلان بأنف ممدود.

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