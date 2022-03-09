الكاظمي يستقبل وزير الصناعة والتجارة الأردني

2022/03/09 | 15:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعلق بالأمن الغذائي، ومواجهة ارتفاع أسعار المواد.

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