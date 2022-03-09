ما الجديد في هاتف “أبل” الجديد “آيفون إس إي”؟

2022/03/09 | 15:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أطلقت شركة “أبل”، يوم الثلاثاء، هاتفا جديدا من نوع “آيفون إس إي”، يدعم مجموعة من المواصفات والمزايا الجديدة.وسيتوفر الهاتف “آيفون إس إي” المصنوع من الألمنيوم الخفيف، ابتداء من 18 مارس الجاري، وسيدعم شاشة بزجاج أقوى من الإصدارات السابقة، مقاوم للماء، بقياس 4.7 إنشا بدقة 750x 1334 بكسل.ويدمج الهاتف ميزة “تتش آي […]

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