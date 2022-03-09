2022/03/09 | 15:40 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصبـات المجـاري تحـول نهـر الفـرات إلـى مستنقـع للأوبئـة والأمـراض في النجف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: orJUavGtHuo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصبـات المجـاري تحـول نهـر الفـرات إلـى مستنقـع للأوبئـة والأمـراض في النجف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصبـات المجـاري تحـول نهـر الفـرات إلـى مستنقـع للأوبئـة والأمـراض في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).