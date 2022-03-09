2022/03/09 | 15:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z7M_7-OB6yU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المطرب والباحث الموسيقي #محمد_زكي يتحدث عن امتيازات الأغنية الموصلية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المطرب والباحث الموسيقي #محمد_زكي يتحدث عن امتيازات الأغنية الموصلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).