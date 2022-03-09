البحرية الإيرانية تعلن تدمير مثلث “التهديد والحظر ومؤامرات العدو”

2022/03/09 | 15:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت بحرية الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، تمكنها عبر تطوير أجهزتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية، من تنفيذ المهام الموكلة في أنحاء العالم بنحو جيد، ودمرت مثلث التهديد والحظر ومؤامرات العدو.وأوضح قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن “القوة الرادعة للبحرية الإيرانية بلغت المستوى الذي سلب الأمريكيين والأوروبيين التجرؤ على الحضور في […]

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