القانون: الكاظمي لا يستطيع تحدي سلطة القضاء حتى بالقوة

2022/03/09 | 15:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي ، الأربعاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن يستطع تحدي القضاء وسيلزم بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية كافة.وقال الزيادي لوكالة / المعلومة /، إن “القضاء العراقي يمثل السلطة الأعلى في البلاد، والتي تحافظ على الدستور والقوانين النافذة، بالتالي لن تتمكن اي جهة تحدي قرارات […]

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