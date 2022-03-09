الفلسطينيون وصعوبة الحياد في الصراعات الدولية والإقليمية - إبراهيم ابراش

2022/03/09 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_ابراش للفلسطينيين تجارب مريرة مع الحروب والصراعات الدولية وحتى الإقليمية والعربية، فبالرغم من أنهم لم يصلوا بعد للدولة المستقلة وما زالوا خاضعين للاحتلال إلا أنهم يجدون أنفسهم في موقف حرج كلما اندلع صراع دولي أو إقليمي أو حرب أهلية في بلد عربي، حيث تضغط عليهم دول وكيانات متحاربة ليتخذوا موقفا مناصرا لها مما يعني معاداة الطرف الثاني من الصراع الأمر الذي يُعرِض الفلسطينيين لعقوبات هم في غنى عنه.



الحيا ......





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