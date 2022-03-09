المجلس الوزاري للأمن الوطني يجتمع والكاظمي يوجه بملاحقة المتلاعبين بسلة غذاء المواطنين

2022/03/09 | 15:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي جرت خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة، وقضية الأمن الغذائي للمواطنين”.وأضاف البيان […]

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