مجلس الأمن الوطني يصدر توجيهات بشأن ارتفاع أسعار الغذاء

2022/03/09 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي جرت خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة، وقضية الأمن الغذائي للمواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المجلس تدارس المتغيرات العالمية وتأثيرات الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها على تكاليف النقل، وتأمين خطوط التجارة العالمية ووقعها على السوق المحلية العراقية، ونظر في موجة ارتفاع أسعار السلع والبضائع العالمية المختلفة جرّاء التوترات الدولية وزيادة أسعار النفط الخام".

وأضاف أن "الكاظمي وجّه الأجهزة الأمنية المعنية بملاحقة كلّ من تسوّل له نفسه الانتفاع سلباً على حساب المواطن، والمتاجرة غير القانونية بسلّة غذاء المواطنين، ومحاسبته وفق القانون".

وتابع أن "مقررات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الساعية إلى تخفيف أعباء ارتفاع أسعار بعض السلع عن المواطنين، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمراقبة المخزونات الاستراتيجية وتعويض النقص، وتأمين انسيابية توزيع السلال الغذائية بمواعيدها وكمياتها المضبوطة، وتأمين المواد التي تشهد شحّة، سواء عبر تحفيز المنتج المحلّي، أو الاستيراد من مختلف المصادر والمناشئ، فضلاً عن تهيئة الصوامع، وتجهيز الطاقة الخزنية استعداداً لمواسم الحصاد وتأمينها".

وأختتم أن "المجلس نظر في بقية الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوجيهات اللازمة بصددها".

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