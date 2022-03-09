السيسي يجري اتصالاً مع بوتين بعد أيام من دعوة غربية لمصر بإعلان موقفها من أزمة أوكرانيا

2022/03/09 | 16:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى "تسوية سياسية" للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، على هامش اتصال أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء.

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