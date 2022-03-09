2022/03/09 | 16:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..علق الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، على التظاهرات التي تشهدها مدينة السليمانية في الإقليم، مؤكداً أن، المناطق التي تحت الادارة الديمقراطية الكردستاني دائما ما تشهد تظاهرات ومشاكل كبيرة.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “جميع المناطق التي تقبع تحت إدارة الحزب الديمقراطي الكردستاني تشهد مشاكل وتخبطات وخصوصاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد يعلق على تظاهرات السليمانية: من مخلفات سياسية الديمقراطي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد يعلق على تظاهرات السليمانية: من مخلفات سياسية الديمقراطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).