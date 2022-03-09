العفو الدولية: المغرب تجسس على ناشطة صحراوية شهيرة عبر برنامج

2022/03/09 | 16:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المغربية تجسست على الناشطة الصحراوية، أميناتو حيدر، ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" التابع لمجموعة "إن إس أو".

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