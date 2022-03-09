بالصورة.. مدرب الإمارات يستدعي 41 لاعباً لمواجهة العراق

2022/03/09 | 16:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الاماراتي بكرة القدم الأرجنتيني رودلفو اروابارينا، عن قائمة المنتخب الابيض لمواجهة المنتخب الوطني العراقي في تصفيات المونديال.وضمت القائمة 41 لاعباً وعلى رأسهم اللاعب اسماعيل مطر.وسيتوجه المنتخب الإماراتي إلى العاصمة بغداد قبل يومين من المباراة المقرر إقامتها في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

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مدرب الإمارات يستدعي 41 لاعباً لمواجهة العراق أولاً على ايرث نيوز.

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