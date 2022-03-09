هولندا: لسنا مستعدين للتخلي عن موارد الطاقة الروسية اليوم

2022/03/09 | 16:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الأربعاء، إن بلاده ليست مستعدة بعد للتخلي عن موارد الطاقة الروسية.وأوضح روته، في بيان من باريس قبل لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تدعو إلى “التخفيف من اعتمادنا على النفط والغاز الروسيين والانتقال لمصادر الطاقة النظيفة”، لكنه أضاف أنه لا يدعو إلى “وقف موارد الطاقة […]

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