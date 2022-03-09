آبل تطرح iPhone SE بميزانية جيدة.. إليكم سعره ومواصفاته

2022/03/09 | 16:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتوي هاتفiPhone SE، الهاتف الذكي ذو الميزانية المحدودة من آبل، الآن على شريحة A15 إلكترونية إلى جانب إمكانات الجيل الخامس.شاهد آبل وهي تكشف عن أحدث ميزاتها.سيبدأ سعر iPhone SE الجديد من 429 دولارًا.

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