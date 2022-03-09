عالم متعدد الاقطاب.. حلفاء امريكا يتمردون عليها

2022/03/09 | 16:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح للسعودية سياسات تحقق مصالحها دون النظر الى ما قد لا يحقق مصالح أمريكا.

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