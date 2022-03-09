الاتحاد الدولي للسباحة يعارض استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من المسابقات

2022/03/09 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة، عن معارضته حظر الرياضيين الروس والبيلاروس من النشاطات الرياضية على الرغم من توصية اللجنة الأولمبية الدولية باستبعادهم.

وأوضح الاتحاد الدولي، أن مكتبه التنفيذي لا يزال يعارض الحظر العام المفروض على جميع الرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروس، ويحافظ على موقفه بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في مسابقاته بطريقة محايدة،، ورغم ذلك، عمد الاتحاد الدولي للسباحة الذي أكد أنّ قراره كان مدعوماً “بأغلبية ساحقة من لجنة الرياضيين” إلى تعديل قوانينه لمراجعة مشاركة الرياضيين والمسؤولين في حالات الطوارئ على أساس كل حالة على حدة، وبالتالي يمكن أن يمنع الروس والبيلاروس من المشاركة إذا “كان وجودهم يهدد سلامة ورفاهية الرياضيين أو يهدّد سير المنافسة”.

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