2022/03/09 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

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خلال ٢٠ ساعة..



الأمن الوطني يحرر مخطوف ويلقي القبض على العصابة الخاطفة#قناة_التغيير_الفضائية #الامن_الوطني #العراق pic.twitter.com/1wriV0Zeni

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) March 9, 2022

خلال ٢٠ ساعة..



الأمن الوطني يحرر مخطوف ويلقي القبض على العصابة

تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في بغداد بعد تكثيف البحث والتحري ومقاطعة المعلومات اضافة الى استحصال الموافقات القضائية من تحرير مخطوف في العقد الاول من عمره والقاء القبض على العصابة المؤلفة من (4) افراد بينهم امرأة، عقب خطفه مساء يوم الاثنين الماضي اثناء توجهه الى المدرسة، ومساومة ذويه بمبلغ (120) الف دولار.

وقد جرى احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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