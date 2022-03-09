بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة.. القبض على عدد من المتهمين في الانبار وميسان

2022/03/09 | 16:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، القبض على عدد من المتهمين بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة في محافظتي الانبار وميسان.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، القت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية/ قسم مكافحة مخدرات الانبار القبض على متهم وضبطت بحوزته (78,000) […]

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القبض على عدد من المتهمين في الانبار وميسان أولاً على ايرث نيوز.

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