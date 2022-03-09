الحرب والطاقة

2022/03/09 | 16:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمثل الحرب التحدي إلاقصى للأمم فهي تدفعها نحو حدودها القصوى لاستثمار إمكانياتها لفرض إرادتها على نتيجة الصراع، فالحرب رغم همجيتها و بربريتها تشكل جزء مهم من مسيرة تطور الحضارة البشرية تقنيا واجتماعيا وتجاريا، فالحروب على مر التاريخ دفعت لتطوير تقنيات واختراعات جديدة فالحرب العالمية الثانية مثلا أدت لتطور الطيران التجاري كما تطور خلالها الحاسوب لفك شفرات أينيغما إلالمانية، كما دفع سباق التسلح النووي خلال الحرب الباردة لتطوير استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، كذلك أدت الصعوبات والإخفاقات التي واجهتها الولايات المتحدة في سنوات حربها في العراق لتطوير تقنيات استخراج ومعالجة النفط الصخري والنفط الرملي و النفوط الثقيلة كما أدت لابتكار تكنلوجيا التكسير، وهذا جعل الولايات المتحدة تقلل اعتمادها على النفط المستورد وتعود خلال ال12 سنة الأخيرة الأخيرة للريادة والغاز في مجال النفط والغاز كأكبر منتج في هذين القطاعين دوليا الطاقة أمن الطاقة ومبتعدة عن تأثير الشرق الأوسط غير المستقر.السبب هو أن الهياكل الإدارية للدول والمؤسسات في أوقات الحروب تكون أكثر انفتاحا على الأفكار الجديدة وأكثر استثمارا في التقنيات التي تعطيها ميزة تنافسية في هذا التحدي، لذا فإن تنافسية ساحة الحرب اليوم هي في أوكرانيا لكن حلبة الصراع الحقيقي هو ميدان الطاقة الذي يعتمد عليه اقتصاد روسيا كما تهدد أوربا به للي ذراعها، صحيح أن أوربا والولايات المتحدة ستضطران لإعادة فتح محطات توليد الكهرباء بالفحم وتقليل الدعم عن قطاعات الطاقة المتجددة لإعادة والسيارات الطاقة استثمارات الكهربائية على المدى القصير، لكن على المدى البعيد هذا سيؤدي لموجة أستثمارات تتدفق على قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومنشآت الهيدروجين ووسائل خزن الطاقة والذكاء الصناعي، كما قد تحقق تطوير لمحرك الاحتراق الداخلي يرفع نسبة كفاءته ويقلل استهلاكه للوقود وهذا سيمد من عصر النفط ويجعله أكثر قبولا بيئيا، فالهدف هو تحقيق اختراق تقني يؤدي لحسم الصراع لصالح الغرب بتقليل اعتماده على النفط والغاز خلال العشر سنوات القادمة.

قد لا تؤدي الحرب حتما لابتكارات أو أختراعات جديدة وإنما وإنما لنشر أبتكارات وتقنيات كانت تستخدم على نطاق ضيق قبل الحرب وهذا حصل في الحرب العالمية الأولى حينما انتشر محرك الأحتراق الداخلي الذي يعمل بالبنزين أو الديزل محل الخيول والعربات وهذا الصغيرة والسفن والقطارات التي تعمل بالفحم كما أنتشر استخدام الطائرات الحربية الصغيرة التي تعمل بالكيروسين وهذا يعتبر بداية عصر النفط مما أدى لخسارة دول المركز (ألمانيا والدولة وإمبراطورية النمسا والدولة العثمانية) لأنهم ليس لديهم حقول نفطية ولم يسرعوا لتطوير حقلهم الوحيد المكتشف نفطية في كركوك، مثال آخر هو الحروب النابليونية نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر التي أدت لانتشار الصناعية الثورة الصناعية وطاقة المحرك البخاري التي كانت مقتصرة على إنكلترا لتتوسع وتنتشر في غرب أوربا، مثال ثالث من التاريخ المعاصر حينما حصلت أزمة النفط العربي في حرب 1973 وما تلاها من قفزة لأسعار النفط خلال السبعينات، حيث استجابت الولايات المتحدة خلال عقد الثمانينات بأن تبنت سياسات تدعم السيارات الاقتصادية الموفرة للوقود حتى أن تصاميم السيارات الأمريكية العملاقة التي كانت منتشرة في مطلع السبعينات انحسرت الأمريكية اليابانية وحل محلها تصاميم لسيارات اقتصادية تحاكي السيارات اليابانية حيث ارتفع عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارات الأمريكية لكل لتر من البنزين بشكل كبير، مما أدى لركود في سوق النفط خلال الثمانينات لانخفاض لانخفاض أسعاره، لذا فأن حرب الطاقة الحالية انتشار بين روسيا انتشار ستقود حتما لتسريع أنتشار السيارات الكهربائية ومركباتوالوقود الهيدروجين و الوقود الحيوي الحاجة وهو ولإعطاء للاستثمار الاستثمار آنذاك الصناعية لتوسع الاستثمار في قطاعات الطاقات المتجددة من شمس و رياح، فالحرب هنا تحث المجتمعات و الاقتصادات على سرعة التحول لاكتساب التفوق الذي يقود لأنهاء الصراع لصالحها.

و أخيرا فإن الحرب قد تؤدي للبحث عن بدائل أو مناطق أخرى للاستثمار لسد الحاجه و لأعطاء مرونة في قطع مصادر تمويل الخصم، أهم مثال و هو ما يقترب جدا من المواجهة الحالية بين روسيا والغرب هو الحرب الأهلية الأمريكية 1861-1865 التي دارت رحاها بين شمال اتحادي اتحادي ليبرالي صناعي وجنوب انفصالي كونفدرالي محافظ زراعي يعتمد في تمويل حربه على أهم أسلحته و هو محصول القطن (حوض المسيسبي مثالي لزراعته بسبب وفرة المياه و خصوبة التربة و اعتدال المناخ و العمالة الرخيصة المتمثلة بالعبيد) الذي كان يدر عوائد مجزية على الجنوب مما أدى لانتشار الثراء بين نخبة، و برغم أن سكان الجنوب كانوا ربع عدد سكان الشمال أضافة لضعف قاعدته الصناعية التي كانت تمثل 10% من مجمل القطاع الصناعي الأمريكي أنداك ألا أن الجنوب الاتحادي اقترب إلحاقاستطاع ألحاق الهزائم بالشمال حتى أنه أقترب من عاصمة الشمال الاتحادي واشنطن نتيجة تماسك مجتمعه وارتفاع معنوياته و أيمانه بقضيته، الحقيقة أن وضع الكونفدراليين الجنوبيين مطابق لوضع روسيا الحالي بشكل ملفت ولكن آنذاك حيث أن الرئيس أبراهام لنكولن أنذاك تعهد لهم بعدم المساس بعبيدهم ولكن ازدياد عدد الولايات التي تحظر العبودية جعلهم يشعرون بالخطر ففضلوا البدء بالحرب للاستقلال لأقلية على الانتظار فيتحولوا لأقلية يفرض عليها أمر واقع وكذلك حال روسيا اليوم التي أصيبت بالهلع من تبني شعوب اوربا الشرقية للديموقراطية الليبرالية و تتابع انضمامها للاتحاد الأوربي معزولة الناتو، لذا فضلت البدء بالحرب لتعزيز هيمنتها على شرق أوربا بدل الانتظار والتحول لدولة معزوله ، الأن لنعود للحرب الأهلية الأمريكية حيث أن الجنوب كان له نقطة ضعف هي أعتماد اقتصاده على تصدير القطن لشراء الاتحادي، فما كان من الشمال الأتحادي الذي يمتلك اسطول قوي ألا أن فرض الحصار البحري على الجنوب مانعا صادرات القطن لإنكلترا التي كانت مصانع الغزل والنسيج فيها تعتمد على القطن الأمريكي، الجنوبيون حاولوا الحصول على قروض من المصارف البريطانية بضمان محصول القطن للسنوات التاليه في حال انتصارهم غير أن البريطانيين ترددوا في دعمهم وفضلوا الأستثمار في مناطق أخرى من العالم، وبسرعة تمكن البريطانيون من العثور على بدائل في الهند ومصر اللتين أرتفع لاستغناء معدودة من القطن خلال سنوات معدودة بشكل هائل مما أدى لاستغناء المصانع البريطانية عن القطن الأمريكي، والغاز هائلة استثمارات النقدية فقد الكونفدراليون الجنوبيون أهم مصادر تمويلهم فقاموا بطبع كم هائل من العملات النقديه في محاولة يائسة لتمويل الحرب و لكن عملتهم كانت قد فقدت قيمتها، لتسقط عاصمتهم رشموند و تنتهي الحرب الأمريكية الأمريكيه بانتصار الشمال الاتحادي، لذا فأن هذه الحرب بين روسيا والغرب ستقود لتدفق موجة أستثمارات هائله في قطاعي النفط والغاز حول العالم في محاولة لتقليل الأعتماد على النفط و الغاز الروسي، فها هو الغرب يطرق أبواب السعودية كما يمد يده لفنزويلا متناسيا الخلافات السياسية لأخراجها من عزلتها وإعادة الحياة لقطاعها النفطي فيما يسعى لحلحلة المشاكل مع أيران لأرجاعها للاتفاق النووي الذي سيرجع نصف إنتاجها النفطي للأسواق، إذا هذه فرصة ذهبية يجب أن نستغلها لجذب والخبرة و التكنلوجيا و الخبره الأجنبية لتطوير قطاعنا النفطي بديلة والشركات والغازي، فالحرب هنا تعمل كمحفز لرأس المال و الشركات العالمية العملاقة للبحث عن شراكات جديدة اقتصادية جديده للاستثمار وأماكن بديلة للأستثمار.

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