2022/03/09 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | مفارز قيادة شرطة كركوك واستخبارات وامن كركوك تتمكن من القاء القبض على قاتل الناشطة النسوية ايمان في اربيل

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