رسميا.. اعتماد تأهل بولندا على حساب روسيا في ملحق تصفيات كأس العالم

2022/03/09 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اعتبار منتخب بولندا متأهلاً لمواجهة الفائز من مباراة السويد والتشيك في ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، وذلك على حساب روسيا التي أبعدت عن المنافسات الدولية.

وكان من المقرّر، أن تستضيف روسيا نظيرتها بولندا في 24 من آذار/مارس الحالي في نصف النهائي، على أن يواجه المتأهل منهما الفائز من مواجهة السويد وجمهورية التشيك، لكن فيفا قرّر استبعاد روسيا من مسابقاته الدولية بسبب غزوها لأوكرانيا،، وأوضح الفيفا في بيان، أن القرار تم اتخاذه بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبذلك تتأهّل بولندا رسمياً إلى نهائي المسار الثاني.

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