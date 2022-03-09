منع زواج الأطفال و

2022/03/09 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، الثلاثاء، إطلاق نظام جديد للأحوال الشخصية في خطوة يراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنها "تسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع".

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