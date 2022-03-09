الكاظمي يوجّه بتأمين المواد الغذائية التي تشهد شحةً في الأسواق

2022/03/09 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الأربعاء، خلال ترؤس اجتماعاً

للمجلس الوزاري للأمن الوطني بتأمين

المواد الغذائية التي تشهد شحةً في

الأسواق العراقية.

وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان ورد

لوكالة

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