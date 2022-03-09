2022/03/09 | 16:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zZQjH5fkkDA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في ذي قار: ناشطو الحبوبي أكدوا أن ثورتهم ستكون ثورة كرامة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في ذي قار: ناشطو الحبوبي أكدوا أن ثورتهم ستكون ثورة كرامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).