اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق والأردن ومصر لتعزيز سبل التعاون

2022/03/09 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واععقد وزراء خارجية العراق فؤاد حسين والأردن أيمن الصفدي ومصر سامح شكري اجتماعاً ثلاثياً لتعزيز سبل التعاون.وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "عقد في القاهرة اجتماع ثلاثيّ يضم وزراء خارجيَّة العراق والأردن ومصر".وأضاف إن "الوزراء استعرضوا سُبُل تعزيز التعاون، والتنسيق، والتكامل الثلاثيِّ المُشترَك في مُختلِف المجالات في إطار العلاقات التاريخيّة بين البلدان الثلاث".

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