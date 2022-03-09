استمرار التظاهرات في السليمانية..صورة

2022/03/09 | 16:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..يستمر المئات من المواطنين بالتظاهر في مدينة السليمانية، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتأخر صرف رواتب الموظفين.وقال مراسل “المعلومة” إن، المواطنين تظاهروا في المنطقة الصناعية داخل مركز محافظة السليمانية، فيما انطلقت تظاهرات أخرى في قضاء رانيا وقضاء سيد صادق.وأضاف أنه، بالرغم من استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن الكردية، لكن المتظاهرين استمروا […]

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