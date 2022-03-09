حكومة كردستان: توزيع رواتب شهر شباط غداً دون استقطاع

2022/03/09 | 16:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، توزيع رواتب شهر شباط غداً دون استقطاعات.وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي إنه “سيتم غداً توزيع رواتب شهر شباط للموظفين دون استقطاعات”.وأشار إلى أن “رئيس الحكومة مسرور بارزاني وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بتكليف وزارة الداخلية في الإقليم بضبط الأسعار في […]

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