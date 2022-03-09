أسواق الخليج تغلق على انخفاض وأبوظبي تشهد أسوأ يوم منذ 2021

2022/03/09 | 17:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تراجعت الأسواق في منطقة الشرق الأوسط يوم الأربعاء وهبط مؤشر أبوظبي أكثر من اثنين بالمئة حتى مع الحظر الأمريكي على واردات النفط الروسية الذي دفع أسعار الخام للصعود نحو 130 دولارا للبرميل.ونزل مؤشر أبوظبي الرئيسي 2.2 بالمئة في أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ 20 ديسمبر كانون الأول.وقال دانيال تقي الدين […]

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