المحكمة الادارية ترد طلباً لسعد كمبش (وثيقة)

2022/03/09 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد ردت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، طلب رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش بإصدار امر ولائي.

وذكرت وثيقة صادرة من محكمة القضاء الإداري حصلت عليها (بغداد اليوم): "لايوجد أسباب قانونية تتيح اصدار امر ولائي لحين حسم الدعوى المقامة بالضد من سعد كمبش لذا تقرر رد الطلب".فيما يلي نص القرار:.

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