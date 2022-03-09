بسبب أوكرانيا.. 500 عراقي إلى الساحات احتجاجاً على الغلاء

2022/03/09 | 17:00 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ستطال العالم بأسره.

فقد تظاهر المئات، الأربعاء، في مدينة الناصرية في جنوب العراق احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية إثر الحرب هناك، وهو ما تسبب بمعاناة شريحة واسعة من السكان في بلد يواجه نسبة فقر وبطالة مرتفعين.

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وشهدت البلاد خلال الأسبوع الأخير، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية الرئيسية لا سيما الطحين والزيت، وباتت المسألة محور النقاش العام في الآونة الأخيرة في بلد غني بالنفط شهد في تشرين الأول/أكتوبر 2019 تظاهرات ضد الفساد والبطالة وتردي الوضع الاقتصادي وتدهور البنى التحتية والفساد.

500 محتج إلى الساحات

فيما تجمّع منذ الصباح أكثر من 500 محتج في ساحة الحبوبي حيث لا تزال ترتفع صور شباب قضوا خلال قمع تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر.

وقال المتظاهر حسن كاظم وهو معلم متقاعد ورب أسرة من سبعة أفراد لفرانس برس، إن الناس يواجهون مشكلة خانقة بسبب ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية، مضيفاً "بالكاد نتدبر أمورنا".

الحكومة تتحرك

كذلك دفع ارتفاع الأسعار الحكومة في جلستها، الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات للحدّ من الأزمة في بلد تبلغ نسبة البطالة بين الشباب فيه 40%، وثلث سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة يعانون من الفقر.

ومن أبرز هذه الإجراءات، دعم رواتب شريحة واسعة من العراقيين، من بينهم المتقاعدون ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهريا (681 دولارا)، والموظفون ممن يتقاضون راتباً أقل من 500 ألف دينار شهريا (341 دولارا)، بمبلغ مئة ألف دينار (حوالي 70 دولارا) شهرياً.

إضافة إلى تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين، وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة.

بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، أن أكثر المواد الغذائية التي تأثرت بالأزمة هي زيت الطعام، لأن هناك أزمة كبيرة في العالم لكون أوكرانيا لديها ثقل كبير في موضوع الزيوت وأيضا الحنطة، أثر على إنتاج القطاع الزراعي.

يذكر أن دولا عديدة في العالم العربي لا سيما مصر ولبنان تواجه صعوبة في توفير الخبز على طاولة الطعام كون روسيا وأوكرانيا أول موردي القمح إليها.

في حين دخلت العملية العسكرية الروسية أسبوعها الثالث بعدما أطلقت في 24 فبراير الماضي، على أراضي الجارة الغربية مطالبة بنزع سلاحها الذي تعتبره مهددا لأمنها.

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