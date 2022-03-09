2022/03/09 | 17:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تراجعت أسعار النفط صوب 125 دولارا للبرميل في تعاملات مضطربة يوم الأربعاء في حين يقيم المستثمرون أثر الحظر الأمريكي لواردات النفط الروسية وإعلان روسيا وقف إطلاق نار جديد في أوكرانيا للسماح لمدنيين بالخروج من البلاد.وقال متعاملون إن وجهة النظر القائلة بأن الحظر الأمريكي لواردات النفط الروسية قد لا يعمق نقص المعروض حدت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تتراجع صوب 125 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تتراجع صوب 125 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).