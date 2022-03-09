رئيس إسرائيل في تركيا..

2022/03/09 | 17:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد العلاقات بين تركيا وإسرائيل اختراقا على أعلى مستوى منذ عام 2008، وفي زيارة توصف بـ"التاريخية" سيلتقي الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، في العاصمة أنقرة

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