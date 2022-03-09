2022/03/09 | 17:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. انطلاق تظاهرات في ساحة التحرير للمطالبة بمعالجة الازمة الغذائية وارتفاع الاسعار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. انطلاق تظاهرات في ساحة التحرير للمطالبة بمعالجة الازمة الغذائية وارتفاع الاسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).