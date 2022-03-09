العلوي لـ”ايرث نيوز”: الحكومات المتعاقبة هي من تسببت بإنهيار الاقتصاد العراقي 

2022/03/09 | 17:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس تحالف الاقتصاد العراقي، عدي العلوي، اليوم الاربعاء، ان الحكومات المتعاقبة هي من خلقت الازمات في البلاد وخاصة الحكومة الاخيرة، وجعلته يصل الى حافة الكارثة الاقتصادية.وقال العلوي في تصريح خاص لوكالة ايرث نيوز، إن ” الازمات التي خلقتها الحكومة: هي زيادة اعداد الفقر باعداد مخيفة، وتجهيل المجتمع بصورة لم يسبق لها […]

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