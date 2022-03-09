2022/03/09 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطاحة بقاتل الشابة ماريا سامي في كركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بقاتل الشابة ماريا سامي في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بقاتل الشابة ماريا سامي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).