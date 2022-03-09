2022/03/09 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الأربعاء، عن وجود مفاوضات بين الكتل السياسية وان الامر يجري حاليا تحت الطاولة معتبرا إن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أعطى فسحة للكثير من الكتل السياسية للتفاوض وايضا هو بمثابة ترضية للأطراف السياسية.

وقال الهلالي لـ(بغداد اليوم )، إن "المفاوضات مع الإطار التنسيقي حظت بمقبولية كافة الأطراف بما فيها الكتلة الصدرية"، مشيرا إلى "وجود توافقات لم تعلن وأن الأمور ستسير باتجاه الاستحقاق الأول وهو رئاسة الجمهورية ومن بعدها الاستحقاقات الأخرى"، مؤكدا أن "الشهر المقبل هو نهاية الأزمة".

وتابع الهلالي أن "هناك لملمة للوضع السياسي عازيا ذلك إلى وجود مخاطر كثيرة تحدق بالعراق منها الوضع الدولي والإقليمي والوضع داخل العراق"، واصفا إياه بأنه "شائك ومعقد ما يستوجب لملمة الوضع السياسي وإلا فان الأمور ستذهب إلى ما لا يحمد عقباه".

ولفت إلى أن المفاوضات التي تجري حاليا هي حول منصب رئيس الجمهورية لاختيار شخصية توافقية كردية يتفق عليها البيت الكردي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح الترشيح رطب الأجواء.. الإطار التنسيقي يعلن وجود تقارب بين الفرقاء ويكشف موعد حل أزمة سياسة العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح الترشيح رطب الأجواء.. الإطار التنسيقي يعلن وجود تقارب بين الفرقاء ويكشف موعد حل أزمة سياسة العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).