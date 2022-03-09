جدل في الكويت بسبب فيلم

2022/03/09 | 17:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الحديث عن منع عرض فيلم الرسوم المتحركة "Turning Red" في الكويت جدلا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، وسط تعليقات على سبب منعه.

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