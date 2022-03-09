أحدهما مدير شركة نفطية.. واشنطن ترحب بإفراج فنزويلا عن أميركيين

2022/03/09 | 17:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إفراج فنزويلا عن مواطنين أميركيين، غوستافو كارديناس وخورخي ألبرتو فرنانديز.

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