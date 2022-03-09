تحذير من غبار يقلل مدى الرؤية في عدّة مدن عراقية وتساقط للثلوج في كردستان

2022/03/09 | 17:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم

الأربعاء، من تعرض عدّة مدن عراقية

لموجة من الغبار قال إنها ستقلل مدى

الرؤية الافقية.

وأشار عطية في منشور له على فيسبوك، إلى

"هبات نشطة للرياح مساء اليوم الاربعاء

في

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