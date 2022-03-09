اختيار عبد الحسين الهنداوي لمنصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

2022/03/09 | 17:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاختارت جامعة الدول العربية، مرشح العراق عبد الحسين الهنداوي لمنصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.وفي وقت سابق، رشحت وزارة الخارجية الهنداوي للمنصب بحسب وثيقة صادرة عنها بينت أن الدائرة العربية في الوزارة، قدمت السيرة الذاتية لعبد الحسين يعقوب الهنداوي، الى المندوبية الدائمة لجمهورية العراق في القاهرة، لغرض ترشيحه لمنصب أمين عام مساعد في جامعة الدول العربية.والهنداوي مستشار دولي أقدم لدى الامم المتحدة وكاتب في الشؤون العربية والدولية والفكر والأدب ويحمل شهادة الدكتوراه من فرنسا في الفلسفة الحديثة ويتحدث العربية والفرنسية والانجليزية.وشغل الهنداوي عددا من المناصب أبرزها: مستشار رئيس مجلس الوزراء في العراق من آيار 2020 الى الآن، ومستشار رئيس جمهورية العراق لأربع سنوات بين 2015 و2018، ومستشار دولي أقدم لدى الأمم المتحدة في العراق لسبع سنوات بين 2008 و2015، وعضو بعثة منظمة الامم المتحدة لحقوق الانسان الى هايتي لثلاث سنوات بين 1993 و1995، ولديه أكثر من عشرة كتب فكرية منشورة.

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