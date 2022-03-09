القبض على قاتل الشابة ماريا سامي في كركوك

2022/03/09 | 17:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم الأربعاء، الإطاحة بقاتل الشابة ماريا سامي.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عملية القبض جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الموجهة لقائد شرطة محافظة كركوك والمنشآت العميد (كاوه غريب عبدالرحمن) حول تكثيف الجهود للقبض على منفذ جريمة قتل الشابة ماريا سامي بعد ورود المعلومات حول توجهه إلى محافظة كركوك بتاريخ هذا اليوم".

وأضافت، أن "مفارز قسم مكافحة أجرام كركوك ومديرية الاستخبارات والأمن العسكري العاملين ضمن تشكيلات قيادة المقر المتقدم في محافظة كركوك ألقت القبض على القاتل وهو شقيق الشابة ماريا سامي ونفذ الجريمة في محافظة أربيل قبيل عيد المرأة بساعات في حادث لاقى صدى واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".ويوم الإثنين الماضي، وجدت جثة الناشطة النسوية إيمان سامي (20 عاماً) الملقبة بـ"ماريا" مقتولة بعدة عيارات نارية على طريق 100 المتجه إلى مطار أربيل الدولي.

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