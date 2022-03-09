الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا نرى أثرا خطيرا لأمن محطة تشيرنوبيل

2022/03/09 | 18:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا ترى أي “تأثير خطير على أمن” محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية بسبب انقطاع الكهرباء في المنشأة.وذكرت عبر “تويتر”، اليوم الأربعاء، أن “أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانقطاع التيار الكهربائي” في محطة الطالقة النووية تشيرنوبيل التي شهدت كارثة عام 1986.وشددت: “هذا الأمر يخرق مبدأ الأمن […]

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