ائتلاف المالكي ينتقد صمت البرلمان الجديد تجاه الأزمات

2022/03/09 | 18:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..انتقد عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأربعاء، صمت مجلس النواب الحالي تجاه الأزمات الحاصلة في العراق ، وفيما حذر من تأزم الوضع العام في البلد، طالب بضرورة ايجاد الحلول والمعالجات.وقال جعفر لوكالة / المعلومة /، إن “البرلمان العراقي لابد أن يكون له دور حقيقي وواضح في ملفات الفساد وإثارة الأزمات […]

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