2022/03/09 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب يضرب مدرسه بـ "طابوكة" على رأسه غربي الموصل

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