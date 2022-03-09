حكومة كردستان تحدد موعد صرف رواتب موظفيها للشهر الماضي

2022/03/09 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، توزيع رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط الماضي يوم غد، مبينة انها تعمل على تأمين رواتب الموظفين.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع لمجلس وزراء كردستان، وحضرته (بغداد اليوم)، ان "الحكومة عقدت اجتماعها الأسبوعي، وناقشت العديد من القضايا، وبحث مواضيع وإيرادات الحكومة والرواتب".

وأضاف أنه "تم التأكيد على ضمان رواتب الموظفين وانها من الواجبات الاساسية للحكومة"، مؤكدا انه "على الرغم من الازمة التي تواجهها الحكومة الا انها تعمل على تأمين رواتب موظفي القطاع العام سواء في التواصل مع بغداد أو التقليل من النفقات الحكومية لتأمين رواتب الموظفين".

ودعا عادل الى "ضرورة ألّا يتأثر المواطنون ببعض الشائعات التي تحاول ان تغير مسار الامر في الإقليم".

ولفت الى ان "المجلس الاقتصادي قدم تقريرا الى الاجتماع وفيه نسبة تصدير النفط، وبعد إخراج مصاريف الشركات ومجموعة تفاصيل اخرى قرر انه من يوم غد تبدأ الحكومة بتوزيع رواتب الموظفين وبدون استقطاع".

وأعرب عادل عن "أسفه كون الحكومة الاتحادية لم ترسل أي مبالغ مالية للإقليم، ولتأمين رواتب شهر شباط"، مشيرا الى انه "اضطررنا ان نقوم بتأمين بعض الاموال من واردات الشهر الثالث النفطية لإكمال رواتب الموظفين والبدء بتوزيعها".

وتابع بالقول إن "الاجتماع أكد على مواصلة الحوارات مع بغداد بخصوص قرار المحكمة الاتحادية"، منوها إلى أن "الحكومة على استعداد لإرسال وفود سواء سياسية او فنية الى بغداد لمعالجة هذه المشكلة مع بغداد".

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